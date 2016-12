No dia 28 de Janeiro de 2017 começa o ano do Galo. Para esta ocasião, a Longchamp revela uma coleção especial.

A Longchamp celebra o Ano Novo Chinês com o lançamento de uma coleção cápsula para começar o ano em grande. Ao reinterpretar o modelo Longchamp 3D, esta edição apresenta uma combinação de cores que contrasta com o símbolo do Galo, disponível em carteira, estojo e porta-chaves. Uma linha elegante que equilibra o