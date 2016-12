pub

A próxima estação quente será, segundo Marques'Almeida, primaveril e divertida, com cor, muitos padrões, folhos e afins. As silhuetas oversized são uma tendência forte, com muitas partes de cima (em especial os casacos) largos e compridos. As mangas extra longas também marcam muitas peças, chegando a tapar por completo as mãos.



O destaque vai para as calças, que contam com bocas-de-sino, atilhos largos, brilhantes e padrões com riscas e flores.