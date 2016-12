pub

Com as celebrações festivas a aproximarem-se, as mulheres começam a pensar nos seus looks de festa. E qual o segredo para o look perfeito? Uma base irrepreensível. A coleção Enchanted Winter da Triumph molda uma silhueta sedutora.

Enchanted Spotlight

Desenhado a partir de um dos modelos best sellers da Triumph, o soutien vem em duas opções: um corte profundo que favorece um decote sedutor e uma copa balconette, perfeita para vestidos de festa.

Enchanted Magic Boost

As alças ajustáveis podem ser usadas de forma cruzada ou regular, de acordo com o seu look de festa. Com as cuecas subidas que aperfeiçoam a zona da barriga, este conjunto cria uma figura elegante.

Soutien Enchanted Magic Boost Long

Sem alças, com a inovação Magic Wire e acolchoado, cria um busto preenchido e redondo. As alças podem ser acrescentadas e são versáteis. O tecido é suave e macio, sem costuras, criando um efeito invisível.

Body Enchanted Magic Boost

Com a inovação Magic Wire para um efeito push-up, decote profundo e com um painel elástico na zona da cintura. As alças são versáteis, podendo ser usadas de forma cruzada ou regular, fazendo deste body a solução ideal para um vestido justo que exija modelação extra.





Conheça todas as opções na galeria.