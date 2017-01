As coleções Red Tab e Orange Tab estão cheias de novas tendências que vão buscar as origens da Levi's.

Graças ao seu espírito revolucionário, desde 1973 e geração após geração, a Levi’s conta com uma legião de fãs que adoram as raízes da marca. Nesta primavera-verão, a marca reinventa as peças mais emblemáticas e cria os modelos perfeitos para o dia a dia. Graças à sua história e expertise em denim, a marca apresenta peças atuais com o autêntico look vintage que tanto gostamos.

A música foi desde sempre um dos territórios naturais da Levi’s e é a inspiração da coleção primavera/verão. Assim, a Levi’s celebra a música e a forma como esta junta as pessoas à volta de causas maiores, sem nunca perderem o seu estilo e imagem pessoal.

Na próxima estação, a playlist da marca é composta pelo melhor do old school. A marca viajou até aos 60’s e aos 70’s, trazendo à vida coleções como a Levi’s Orange Tab, e criando novas versões de peças icónicas: Levi’s® 501® Skinny. Um incrível remix de clássicos. Também a coleção Red Tab se distingue com uma vibe