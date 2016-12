pub

As peças Levi’s® Red Tab que prometem fazer furor na época Natalícia que se avizinha são imperdíveis. O Levi’s® Trucker Jacket, o primeiro blusão de ganga da história, foi criado em 1962, mas, no entanto, continua a ser o mais icónico blusão… Independentemente da personalidade ou do estilo, é perfeito para todos. Na coleção Levi’s® Red Tab pode encontrá-lo na sua versão mais clássica, na versão Levi’s® Down Trucker super suave e quente, ou até na versão Levi’s® Sherpa Trucker com pelo de cordeiro na gola.

Os novos Levi’s® 501® Stretch também prometem dar que falar. São os primeiros jeans da marca a juntar o "velho" e o heritage dos 501® Original com o novo e as melhores inovações em stretch. Outra grande novidade da Levi’s® para este Natal são os jeans são os Levi’s® 505C! Inspirados nos 505™ de 1967, foram os jeans mais usados e adorados por pelos punks, pelos artistas da pop, pelos graffiti writers e pelas estrelas do rock. Todos eles os usaram e marcaram uma década com eles. Neste inverno a Levi’s® trouxe-os de volta à vida e deu-lhes um corte mais atual…

Os Levi’s® 505C prometem fazer de quem os veste, o rapaz ou a miúda mais cool deste Natal. Veja as peças de que falamos, acima.