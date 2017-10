Para marcar o 50.º aniversário do seu blusão de ganga Type III, a Levi’s convidou 50 personalidades influentes de várias áreas a criarem a sua própria versão desta peça icónica. Entre os colaboradores estão G-Dragon, Justin Timberlake, Virgil Abloh, Karlie Kloss, Miroslava Duma, Solange Knowles e Snoop Dog. Os casacos foram apresentados ontem, num evento na Levis Haus, em Los Angeles, e não estarão disponíveis para venda, mas fala-se na possibilidade de um leilão.

Além de celebrar o aniversário da peça, o objetivo da iniciativa é mostrar ao público que a Levi’s vende muito mais do que jeans (as coleções da marca incluem camisolas, cintos, malhas e, claro, o blusão Type III) e criar um equilíbrio nas vendas, que têm sido sempre lideradas pelas famosas calças de ganga.

Quanto aos casacos personalizados, as inspirações variam, mas as celebridades parecem concordar em relação à intemporalidade de uma marca que as acompanha desde jovens: "A Levi’s não tem idade, não tem género, é de confiança, é funcional e é pessoal… Estão constantemente a ir um bocadinho mais longe em termos de design, de colaborações e de tecnologia, mas mantêm-se fiéis aos seus clássicos e ao que herdaram", disse Christine Centenera, editora de moda da Vogue australiana, ao site Business of Fashion.

Com o regresso de muitas das tendências dos anos 90, agora é uma boa altura para a marca se focar no blusão de ganga. A Levi’s anunciou ainda que em breve criará um serviço de customização do clássico Type III disponível para os seus clientes.