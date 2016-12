pub

Não tem festa à vista? Arranje. É que a Stradivarius acaba de lançar uma série de peças que vão fazer de si a protagonista de qualquer festa. Acessórios metalizados, sapatos de veludo, tops em renda e bordados, gargantilhas com lantejoulas, estolas coloridas, saias e culottes plissadas e acetinadas. O brilho associamo-lo ao glamour, as lantejoulas e as transparências às festas mais glamorosas. Espreite as peças que estão em destaque na Stradivarius na galeria acima.