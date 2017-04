pub

Conjugar peças de luxo com marcas low-cost parece ser cada vez mais uma prática comum entre as rainhas da Europa. Desta vez, foi Letizia Ortiz, Rainha de Espanha, a exibir um casaco com folhos da marca Zara, uma tendência para a próxima estação. Recorde-se que a Rainha usou, em janeiro de 2017, brincos da marca portuguesa Parfois no valor de €5,99.





Por Joana Pinheiro Rodrigues