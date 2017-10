Já não é a primeira vez que a loja online Les Filles abre uma pop up em Lisboa. O site de roupa e acessórios vende uma seleção de peças e marcas cuidadosamente escolhidas e, em certos casos, exclusivas em Portugal, que vão estar disponíveis num espaço físico em breve.





A nova loja ficará no 33-A da Travessa do Rosário e abre a 3 de novembro, encerrando no Natal e reabrindo até à passagem de ano. Serão apresentadas as coleções outono/inverno e estará também disponível uma seleção de peças de estações anteriores, à venda com descontos. Abre de quarta a domingo, entre as 12h e as 19h30.