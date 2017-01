A nova coleção Kaleidoscope da Lemon Jelly representa um tesouro urbano à espera de ser descoberto. Os reflexos dançam, as suas cores brilham, as suas formas brincam. Uma perspetiva totalmente nova e fresca na vida.

pub

A intenção da marca é apresentar uma coleção recheada de frescura e leveza como nunca antes vista. Destinada a uma mulher moderna e descontraída, esta coleção pretende que a mulher goze o Verão a 100%. Cores mais brilhantes, formas mais arrojadas e tendências mais quentes.



Concebidas para serem usadas no dia a dia, tanto no trabalho como numa festa à noite com amigas, a Lemon Jelly promete trazer alegria ao seu Verão.