Com um estilo único e irrepreensível, a blogger de The Man Repeller, Leadra Medine, foi convidada para a nova campanha da Massimo Dutti. As peças são minimalistas, de inspiração e corte masculino, destacando-se os padrões e tons navy, com algumas peças mais irreverentes como uns mocassins em padrão cobra. Veja o vídeo da campanha.