Com um cunho português bem vincado, a TOMAZ não é uma marca que se "acomode" - tal como a sua criadora. Foi em busca de um material diferente e original que Eliana Tomaz descobriu o tecido antigo, dos anos 70, de que a Lana, a nova coleção da marca, é feita. Depois dos sucessos da Unomono , da Francis Petit e da Cheers , Lana desdobra-se em dois modelos, uma clutch e uma mala, ambas com riscas (um dos pormenores que caracterizam a marca) e em materiais ultra resistentes, aveludados e sintéticos. Todas as peças são feitas à mão, desde o corte à costura, bem como a estampagem da marca e do número de série, outra assinatura da marca.Para além disso, a vantagem é que tanto a clutch como a mala se podem usar de duas formas: com alça colocada, podemos usá-las à tiracolo e conseguir um look mais descontraído. Para a designer Eliana Tomaz é importante que cada peça seja a resposta versátil a cada momento do dia. Se mais elegante, exibir a mala pela mão, se mais atarefada, nada melhor que a ter ao ombro.A Lana está disponível aqui