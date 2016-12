pub

"Fado", do latim fatum, ou "destino", é o ponto de partida para a coleção verão 2017. Entre inspirações no hip hop e no fado contemporâneo, a coleção encontra o seu equilíbrio no desenvolvimento da linha de sportswear atual, onde a silhueta oversized e fluída é equilibrada com elementos tradicionais, com origem no fado português, como, por exemplo, os lenços negros.





Os materiais assumem-se leves e fluídos com especial ênfase em impermeáveis e malhas técnicas, cúmplices de materiais rotineiros como as lãs super 100 e o denim. Imaginar uma nova forma de fado, o hip hop, considerando-o como o nosso mais recente destino.