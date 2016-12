pub

Numa composição revivalista onde imperam sentimentos de saudade, melancolia e paixão, juntam-se a estética da Filigrana Portuguesa, as cores do barroco de Queluz e a sina do Fado na coleção de Olga Noronha. A designer recorre a um excerto da obra "Ode Triunfal" de um dos heterónimos de Fernando Pessoa - Álvaro de Campos. "Canto, e canto o presente, e também o passado e o futuro." (Álvaro de Campos, Londres, 1914).