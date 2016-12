Sem nunca fugir à linha sportswear, a jovem designer aventura-se para além da silhueta masculina em que sempre apostou, no próximo verão.

A coleção CO 2.0 é um novo capítulo da marca Catarina Oliveira, até agora dedicada exclusivamente à roupa masculina. CO 2.0 deixa transparecer as características mais puras e frágeis associadas aos géneros. A paleta de cores entre os neutros e o azul elétrico prova esse contraste, vincado pelas silhuetas oversized e um fit descontraído.