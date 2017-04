A atriz volta a ser a estrela do mais recente vídeo da marca francesa.

A Chanel acaba de lançar um dos vídeos da campanha da nova carteira ‘Gabrielle’ . A atriz Kristen Stewart é a protagonista deste vídeo que faz parte de uma série lançada pela marca francesa ao longo do mês de abril.





Cara Delevingne, Caroline de Maigret e Pharrel Williams são as outras estrelas desta campanha

Neste primeiro vídeo de dois minutos, Kristen Stewart representa a expressão moderna de Miss Gabrielle Chanel. A realização esteve a cargo do australiano Daniel Askill e mostra um espaço vazio e empoeirado, no qual a atriz entra para se encontrar com o ‘espírito de Gabrielle’.





Veja o vídeo abaixo!