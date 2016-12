pub

Depois do sucesso da flahship store em Braga, a Komono abre a segunda loja no país, desta vez no coração do Porto.





A Rua Sá da Bandeira recebe 60 metros quadrados luminosos e cheios de estilo, onde se encontram todas as novidades da marca, que se destaca pela inovação, o design contemporâneo e o minimalismo.





Conheça na galeria os modelos da Komono para este outono/inverno.