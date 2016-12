pub

A proposta da K L A R para a primavera-verão 2017 assenta num olhar novo sobre o que aparentemente não tem valor ou uso. Propondo, à escala das coisas triviais, um reequacionamento lúdico do inútil, K L A R visa estimular a atenção da sociedade para a riqueza estética que habita o quotidiano. A coleção é assumidamente oversized, evocando memórias de uma criança que experimenta roupas de adulto. Este jogo de proporções tem raízes fundas na cultura de rua, onde o estilo não segue revistas ou previsões de tendências. Plissados ajustados ao corpo por argolas e ferramentas banais. Cetins plissados são cruzados com jersey e nylons. Tailoring é misturado com anoraks desportivos e bombers. Esta ideia de lugar, onde a rotina diária é regra, é tomado como o cenário idílico para o verão 2017, onde o trio irreverente K L A R abraça a passagem do tempo pela sua própria repetição.