O nome Kiabi resulta de uma simplificação da expressão em francês "quem veste" e, se não conhece a marca, basta dizer que é uma marca francesa gigante na área do vestuário. Nasceu em 1978 com o objetivo de vestir toda a família a preços baixos e hoje tem cerca de 500 pontos de venda no mundo, estando presente em 12 países: além de França está também na Espanha, Holanda, Bélgica, Itália, Polónia, Malta, Tunísia, Marrocos, Costa do Marfim, Rússia e Arábia Saudita.





Em Portugal, a marca já existia em quatro lojas afiliadas e esta quinta-feira abre a primeira loja em nome próprio, no Centro Comercial Fórum Sintra. Já está prometida a abertura de uma segunda loja, no Porto, e segundo a country manager, Isabel Azevedo, a marca tem definido para Portugal um plano de cinco anos que inclui a abertura de 10 lojas e a criação de 400 empregos.