Kendall deu a conhecer a sua nova parceria através de um boomerang no Instagram onde se pode ler "Welcome to the family" (bem-vinda à família).





A modelo de 21 anos junta-se assim ao rol de it girls que representam marcas de desporto, tais como Gigi Hadid (Reebok), Bella Hadid (Nike), Cara Delevingne e Kylie Jenner (Puma) e Karlie Kloss (Adidas).







officially joining the adidas fam! @adidasoriginals #adidasAmbassador #adidasOriginals A post shared by Kendall (@kendalljenner) on May 31, 2017 at 9:09am PDT

Joana Pinheiro Rodrigues