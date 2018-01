Inspirada no charme único do lifestyle italiano, a Tod’s lança a campanha da próxima estação e junta Kendall Jenner a um "um verdadeiro embaixador italiano, reconhecido mundialmente", o bailarino Roberto Bolle.Na campanha, fotografada por Mikael Jansson, vemos Jenner e Bolle a descontrair ao pé da piscina, a saltar sobre rochas na praia com o pôr do sol em fundo, a filmar-se um ao outro, a jogar às cartas e a saborear a tradicional massa italiana em frente ao oceano.