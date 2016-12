pub

A Keds apresenta uma nova coleção, em parceria com a Disney, inspirada na mais famosa personagem de vestido às bolinhas, Minnie Mouse. Como marca centenária com uma longa tradição de valorização da mulher, a Keds associa-se à Disney para celebrar a estética clássica e feminina por detrás da tão amada Minnie.

Presente em Portugal com três modelos, a partir desta semana, em exclusivo no El Corte Inglés, esta coleção conjuga a tradicional paleta de pretos, vermelhos e brancos, característicos da personagem, com o icónico azul da Keds. Designs da Minnie são apresentados na clássica silhueta Champion e no moderno modelo Triple Decker, com plataforma. Todas as palmilhas destes modelos apresentam ainda o logotipo da colaboração em dourado.

"Enquanto marca com 100 anos de história, a Keds alinha-se naturalmente com estilo clássico da Minnie," afirmou Emily Culp, Diretora de Marketing da Keds. "A Minnie é conhecida pela sua confiança e personalidade afável, atributos celebrados também pelas fãs da Keds. Esta colaboração destaca o carácter intemporal das duas marcas icónicas e resulta numa coleção verdadeiramente vibrante."