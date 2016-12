pub

A nova coleção de Katy Xiomara adota como inspiração e nome a Corrente das Agulhas, e procura no mar, nas suas criaturas e nos seus navegantes a envolvente estética.

Os motivos náuticos marcam toda a coleção. Os pretos e azuis das profundezas, os tons vibrantes dos recifes e os iluminados cinzas e rosa das areias estão presentes ao longo dos coordenados apresentados, assim como os padrões feitos em bases aguareladas. Leves rendas reinterpretam as redes de pesca. O lurex reflete o brilho das águas e das areias. O espirito náutico é revelado pela clássica combinação - azul, branco e vermelho - disposto em padrões de xadrez, riscas e letras aplicadas em estampas, bordados e recortes. Volumes ondulados com diferentes densidades; franzidos que recriam as caudas dos peixes; e godés que representam as saias do polvo coco. Detalhes marítimos, transparências e sobreposições. Emerge desta conjugação de ideias um casamento espontâneo entre a sofisticação e a simplicidade, com um toque adocicado de urbanidade, onde a nostalgia é abordada com um fresco sentido de modernidade.