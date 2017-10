Katharine Hamnett, que ficou conhecida por criar T-shirts largas com slogans revolucionários nos anos 80, está de volta com uma nova coleção para o outono/inverno de 2017/18. A designer manteve-se afastada da indústria enquanto não conseguiu encontrar uma forma sustentável de produzir as suas coleções, mas regressa agora a um mercado cada vez mais recetivo a marcas conscientes e amigas do ambiente.





A nova coleção, que tem peças para homem e senhora, é produzida em Itália e feita com materiais e processos sustentáveis. Inspirada no projeto que valeu a Hamnett o primeiro prémio de Designer do Ano, este novo trabalho da designer é intemporal e (quase) livre de géneros. A coleção masculina inclui camisolas em seda com o característico bolso oversized da marca, T-shirts em jersey de algodão com o icónico logo e parkas em algodão orgânico. A seleção feminina tem saias de cintura subida, calças palazzo e vestidos sem alças.