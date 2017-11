Para apresentar a coleção para a próxima primavera/verão 2018, a Saint Laurent desafiou Kate Moss a protagonizar três curtas-metragens. O primeiro teaser já está disponível e podemos ver a supermodelo com umas calças e um enorme casaco em pelo a bordo de um helicóptero.



Kate está definitivamente de volta às campanhas de moda e, no vídeo, abraça toda a sensualidade da maison francesa. Os filmes foram rodados em Villa Malaparte, em Capri, Itália, e contaram com Anthony Vaccarello, diretor criativo da Saint Laurent, como diretor de arte. A inspiração veio da Nouvelle Vague, movimento artístico do cinema francês e da atmosfera icónica dos anos 60. A direção é de Nathalie Canguilhem e SebastiAn assina a banda sonora.