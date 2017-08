Depois de vários anos no topo da tabela todos os anos divulgada pelo jornal The Mirror, Kate Moss foi ultrapassada por Cara Delevingne e Rosie Huntington-Whiteley. Em 2017, a jovem modelo Cara Delevingne, de 24 anos, arrecadou cerca de 8 milhões de libras, enquanto Kate Moss só atingiu os 5 milhões.

Cara Delevingne deixou de desfilar ainda em 2015 para apostar no cinema (está neste momento nas salas com Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, de Luc Besson) e continua a fazer campanhas publicitárias. Além disso, é também uma das personalidades mais seguidas no Instagram.

Em segundo lugar na lista das mais bem pagas está Rosie Huntington-Whiteley (6,5 milhões de libras), que foi mãe há poucos meses. Além dos desfiles, a modelo tem feito diversas campanhas publicitárias, como para a Caudalie, e lançou uma coleção de lingerie e de maquilhagem.

