A Swarovski apresenta a seleção de acessórios perfeitos para marcar esta época festiva. Veja o vídeo, com a modelo Karlie Kloss.

pub

A Swarovski apresenta a seleção de acessórios perfeitos para marcar esta época festiva. Projetada para ser combinada, misturada ou utilizada como peças statement, a seleção de Natal da Swarovski apresenta uma gama de opções brilhantes, desde as mais modernas, a propostas intemporais.

Dedicada a surpreender as mulheres que lhe são mais queridas, a marca apresenta algumas peças úncias, entre as quais pendentes requintados, brincos-estrela embutidos em cristal ou as novas Crystaldust, em espiral e punho aberto, cobertas de cristais numa irresistível panóplia de cores próprias da estação.