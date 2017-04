pub

Karlie Kloss volta a protagonizar mais uma campanha da Swarovski. Desta vez, encarna duas grandes estrelas de Hollywood: Marilyn Monroe e Audrey Hepburn.

Numa nova série de vídeos, a marca decidiu celebrar a história das suas joias no grande ecrã. Para isso, recriou as cenas icónicas de Marilyn Monroe em Os Homens Preferem as Louras e de Audrey Hepburn em Boneca de Luxo, reinterpretando-as com Karlie Kloss.

Os vídeos Breakfast at Swarovski e Crystals are a Girl’s Best Friend foram agora divulgados. Veja-os aqui!