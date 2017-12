De forma a comemorar a época festiva e o início de um novo ano, a campanha de Natal da Swarovski reuniu um grupo de personalidades influentes na indústria da moda para celebrar a partilha, a família e a diversidade. Karlie Kloss, Naomi Campbell, Boy George e Chiara Ferragni são apenas alguns dos nomes que, fotografados por Barnaby Roper, participaram numa festa repleta de joias da marca.

"O fim do ano reúne pessoas e encontra formas de celebrar aqueles que são especiais para nós e essa é a essência desta campanha. Para essa finalidade, foi incrível fotografar com tantas pessoas talentosas que também estão tão perto do meu coração. Foi uma experiência maravilhosa partilhada com Jourdan Dunn, Fei Fei Sun, Ruby Rose e, claro, Naomi Campbell, que é mentora e amiga. Estou realmente grata por ter feito parte disto", disse Karlie Kloss, que também é o rosto da marca, em comunicado.

Entre uma atmosfera tradicional de férias e um ambiente de festa mais moderno, o elenco usa peças da linha Remix, as peças intemporais da coleção Sparkling Dance, os chokers Fit e as peças da linha Angelic.