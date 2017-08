Karl Lagerfeld não pára. Além de estar à frente de todas as coleções da Chanel (que ultrapassam o número habitual de coleções no calendário da indústria, com as criações de Alta-Costura e a já icónica Métier d’Arts a acontecer em lugares inesperados todos os anos), também segura a direção criativa da Fendi e da marca que assina em nome próprio. E estamos só a falar de design – mas Lagerfeld também fotografa a grande maioria das campanhas de moda e beleza que as suas casas vão lançando à velocidade da luz.

Agora, e porque o streetwear continua a estar no centro das atenções da moda, Lagerfeld assina uma coleção cápsula em exclusivo para a Vans, a ser lançada já nos primeiros dias de setembro. De acordo com as primeiras informações sobre a coleção, divulgadas hoje pelo site WWD, todas as peças vão reinterpretar clássicos da Vans a preto e branco. Entre os ténis descobrimos novas versões em pele e sem atacadores e plataformas, mas também uma t-shirt com uma fotografia do designer.

Para já sabe-se que o objeto mais caro desta colaboração custa 300 euros e que a coleção será apresentada em Berlim. As peças vão estar disponíveis a partir de 40 euros já no dia 7 de setembro, online e nas lojas Vans mas também nos pontos de venda da marca de Karl Lagerfeld.