Karl Lagerfeld lança a sua primeira coleção de joalharia. Uma linha irreverente, de inspiração roqueira, mas com detalhes mais clássicos, como as tachas, o cristal e as pérolas. Há gatos em brincos de diamantes, chokers, anéis e correntes, banhados a prata ou ouro e adornados com cristais Swarovski.

A coleção ainda não foi lançada, mas já podemos espreitar algumas das peças, que estão divididas em três grupos: Ikonic, Klassic Karl e Essentials.

O designer já tinha criado uma coleção clássica de anéis de noivado e joias para casamento, inspirada na sofisticação parisiense. Desta vez, desenhou uma linha igualmente sofisticada, mas perfeita para usar no dia a dia.