O famoso hotel da zona de Mayfair, em Londres, acaba de revelar a sua já tradicional árvore de Natal, todos os anos assinada por um designer diferente. Este ano a escolha recaiu em Karl Lagerfeld.

A árvore está no hall principal do hotel e este ano tem uma particularidade: está de pernas para o ar. "As árvores de Natal são o ‘presente’ mais forte que guardo da minha infância feliz", revelou Lagerfeld relativamente a esta colaboração.

A parceria deste ano com Karl Lagerfeld marca o oitavo ano consecutivo que o hotel convida uma personalidade com um olhar visionário para decorar a árvore. Em anos anteriores, a responsabilidade foi de Christopher Bailey (Burberry) e da dupla Domenico Dolce e Stefano Gabbana.