Lola Florez e Marcos Wu foram os vencedores da 10ª edição do concurso de modelos da Karacter Agency, que se realizou no passado fim-de-semana, na Praça do Município em Lisboa. Para a grande final foram eleitos 20 finalistas, que desfilaram para um conceituado painel de jurados composto por Eduarda Abbondanza (Diretora da Moda Lisboa), Lido Palma (Diretor da Karacter Agency), Hari Amado (Headbooker da Karacter Agency), Sara Andrade (Editora Online da GQ), Fernando Cabral (Modelo da Karacter Agency), Andreia Gomes (Responsável de Comunicação da Sephora), João Jacinto (Gentleman’s Journal) e Nair Xavier (Criadora de Moda).

O ator Bruno Cabrerizo foi o anfitrião da grande noite que revelou os vencedores do concurso que já colocou no estrelato o modelo Fernando Cabral, considerado um dos 50 melhores top models do mundo e protagonista da campanha mundial da marca da Balmain.

Lola Florez e Marcos Wu vão agora viajar até Paris e conhecer as maiores agências de moda para além de ganharem um contrato de agenciamento na Karacter e um editorial na revista Parq.