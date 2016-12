pub

É pela mão de Juliana Cavalcanti que a marca Juu chega ao mercado, uma coleção de one-pieces muito feminina com peças únicas, que imprimem a autenticidade e simplicidade que caracteriza a designer brasileira de coração português. "Eu sempre trabalhei em outras áreas da moda - em comunicação e em marketing - e tentei aplicar tudo isso nesta coleção" confessa à Máxima, descontraída, na apresentação oficial da coleção. "Quando eu era pequena adorava criar roupa. Desenhei a roupa do meu 9º aniversário, a dama de honra de uma tia minha, e estava esquecida deste talento. Há três anos atrás uma cliente angola pediu-me para desenhar uma coleção para a marca dela, e deu-me imenso prazer. Depois de entregar a coleção fui morar em Londres. Estava lá mas não estava a gostar do que fazia e comecei a pensar que queria uma coisa minha! Como não consigo encontrar muita coisa que eu gosto, decidi criar um conceito cheio de apontamentos que eu adoro". A primeira coleção Juu apresenta one-pieces, sejam vestidos ou jumpsuits, são sempre descomplicadas para looks excecionais, onde as cores minimais são dominantes, tais como o azul, preto e o cinza. Os cortes são inesperados e a atenção aos detalhes é evidente, onde se observa uma transição suave do dia para a noite. Esta é uma coleção hiperfeminina, despojada e discretamente eloquente de vestidos e jumpsuits cool por natureza. Uma só peça que traduz de forma muito especial o que é simples. Uma forma serena de dizer quase tudo.

Cada peça é um tributo à amizade e à feminilidade. Todas as peças Juu são inspiradas em mulheres reais muito especiais para a criadora, as suas amigas. Cada item da coleção ostenta os seus nomes e desvenda o caracter individual e único que as distingue.

Juliana Cavalcanti é curadora de moda e uma esteta convicta. As roupas que ela gostaria de usar ganharam forma com a Juu, criada para quem procura a simplicidade, a beleza e a autenticidade. Depois de vários anos a trabalhar na área da comunicação da indústria da moda, em São Paulo, Londres e Lisboa, Juliana decidiu responder a um insistente apelo criativo, decidiu pegar num lápis, num papel, e começou a desenhar. Juliana acredita em peças de roupa únicas, slow e silenciosas. Numa beleza simples e autêntica as roupas são desenhadas para mulheres que são ótimas sendo exatamente como são. Mulheres que acreditam num esforço mínimo para um estilo máximo.