A designer Vivienne Westwood e o fotógrafo Juergen Teller celebram uma década de trabalho conjunto com uma exposição das melhores fotografias das campanhas realizadas em parceria. A designer e o seu marido e diretor criativo Andreas Kronthaler acabam de inaugurar uma loja em Nova Iorque e nada melhor do que organizar uma exposição que mostra o melhor do trabalho dos três.

Distribuídas pelos seis andares da loja, todas as fotografias de Westwood e Kronthaler tiradas por Teller ao longo dos anos serão expostas, incluindo os três famosos nus da designer, expostos em papel de revista, sem moldura, nas paredes do terceiro e quarto andares. Além de imagens, a exposição também incluirá as peças das coleções que a designer e o fotógrafo criaram juntos.

Teller tem parcerias de longa duração com outras marcas, como a Marc Jacobs ou a Céline, mas a abordagem com Vivienne Westwood sempre foi diferente, até porque esta é a própria criadora a servir de modelo em muitas das fotografias.