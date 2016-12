pub

Depois de Camille Rowe ser revelado como o rosto do primeiro capítulo de Journeys, a campanha da Mango para esta temporada que se desconstrói em três histórias diferentes, é a vez de Julia Restoin-Roitfeld, filha de uma das icónicas personagens do mundo da moda Carine Roitfeld, ser o centro das atenções e representar a «feminilidade». Sedutora, feminina e naturalmente bonita, Roitfeld surge em cenários descontraidos, seja dentro de um escritório ou na areia da praia. Veja aqui as imagens e o vídeo para campanha outono/inverno 2016-2017.