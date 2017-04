pub

Numa parceria com a artista nova-iorquina Jaydee, reconhecida pelo seu talento em recriar peças de moda com as suas pinturas feitas à mão, a Josefinas leva o movimento #ProudToBeAWoman mais longe, com a criação de um novo modelo de sapatilhas.



Num tom rosa pastel que é uma das cores tendência desta estação, este modelo de Josefinas é feito em edição limitada e vai buscar inspiração a uma legendária frase de Maya Angelou: " I am a Woman Phenomenally. Phenomenal Woman, that’s me." (Sou uma «mulher fenómeno». Uma mulher fenomenal, essa sou eu). Um dos modelos integra mesmo o hashtag #ProudToBeAWoman, o outro inclui um coração e a palavra "Strong" estampada por cima.



Estão apenas disponíveis 25 pares das novas sapatilhas #ProudToBeAWoman, no valor de €495.



Eu sou uma mulher fenomenal. Mulher fenomenal, sou eu.