Depois de centenas de pedidos, a marca de calçado portuguesa Josefinas vai finalmente inaugurar uma loja pop-up na capital. Este é o primeiro espaço temporário que a marca abre em Portugal e na Europa e estará aberto durante os dias 9 e 10 de dezembro deste ano.

"Um espaço físico em Lisboa não estava previsto, pelo menos para já, no percurso da Josefinas. Mas porque a Josefinas é feita das suas clientes, e porque sabíamos que era já um desejo antigo (todos os dias nos perguntam ‘Para quando em Lisboa?’), quisemos surpreendê-las ainda este ano", explica Maria Cunha, CEO da empresa, em comunicado.

A loja funcionará entre as 12h00 e as 19h00 no Hotel H10 Duque de Loulé, com e sem agendamento da visita. Para quem agendar a visita, a equipa da Josefinas dedicará 30 minutos do seu tempo. "Para nós era importante que esta pop-up fosse um momento de conversa e ligação com as nossas clientes. Para as mulheres que agendarem a sua visita, o atendimento será ainda mais personalizado: levaremos até três pares de Josefinas que mencionaram ser as suas de sonho para que as possam experimentar – diretamente do ecrã para os seus pés", acrescentou Maria.

Para fazer agendamentos, visite o site da marca aqui.