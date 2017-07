Chamam-se Sisterhood e são os primeiros chinelos da Josefinas, a marca portuguesa perita em criar sabrinas, ténis e outros modelos rasos com estilo. Tal como o seu nome indica, celebram a importâncias das ligações entre as mulheres com dois modelos em pele rosa e em seda azul.

Os chinelos são feitos à mão por mestres artesãos portugueses e contam com um laço, propositadamente separado para dar a entender que a ligação entre as mulheres e as amigas fica para sempre.

O novo lançamento já está disponível no site da marca por €312.