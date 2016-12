A nova coleção OMNIA chama-se Together e foi desenvolvida em conjunto com a Aldeias de Crianças SOS , organização para a qual as receitas reverterão. Os jovens que vivem nestas casas participaram na construção da coleção e acompanharam todas as suas fases, do conceito à materialização.A simplicidade é palavra de ordem e o círculo, como símbolo da união que se vive nas casas SOS, está presente em quase todas as peças da coleção.