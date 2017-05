Arranca hoje a iniciativa Portuguese Jewellery Around Porto. Nos dias 19, 20, 26 e 27 de maio há eventos de marcas de joalharia portuguesas a acontecer em diferentes pontos da cidade do Porto.

Sopro Jewellery no The Feeting Room

pub

Durante os próximos dois fins de semana a joalharia portuguesa promete dar um novo brilho à cidade do Porto. A Portuguese Jewellery Around Porto é uma iniciativa com o apoio da AORP (Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal) que destaca moradas relevantes da joalharia portuguesa na cidade do Porto através de diferentes eventos .

Para este primeiro dia (19/5) estava previsto um pequeno-almoço que celebra os 30 anos da marca Eugénio Campos (de manhã, na Rua 28 de Janeiro, 350, em Vila Nova de Gaia) e uma conversa Talk & Taste (18h – 20h, na Rua da Cedofeita, 27) sobre joalharia contemporânea com Ana Pina, fundadora da marca Tincal Lab, e com o designer argentino Gustavo Paradiso.

Mas o programa continua:

20/5

Ana João Jewellery: I Scream Jewellery na Gelataria Sincelo (15h – 18h, na Rua de Ceuta, 54, Porto), as cores das joias de Ana João e as cores dos sabores dos gelados prometem uma mistura arrojada.

Mesh Jewellery: Jewellery Cocktail Party (18h – 20h, na Rua Ramalho Ortigão, 548, no Porto), oportunidade para personalizar uma joia exclusiva.

26/5

Alcino Silversmith: Silver Dream Factory (10h – 12h, na Rua Santos Pousada, 76), a marca abre as portas da sua oficina centenária.

27/5

MMUTT: Through the window (17h – 20h, na Praça Filipa de Lencastre, 105, no Porto), apresentação da mais recente instalação a animar a montra da nova loja da marca.

Mater Jewellery Tales na Anselmo 1910: As Pedras da Calçada (14h – 20h, na Rua das Carmelitas, 70, no Porto), apresentação da nova coleção da Mater Jewellery Tales inspirada na calçada portuguesa.