pub

'Encontre o Tal’ sem foi o mote da Triumph, e nesta estação não é excepção, e a missão continua a ser fazer com que as mulheres encontrem o soutien que melhor lhes sirva. Protagonizada pela modelo internacional Jessica Hart e fotografada pelo lendário fotógrafo de moda Rankin, a nova campanha define uma criatividade redobrada e uma energia contagiante para a estação que se segue.





O novo conceito criativo da coleção - primavera/verão 2017 - volta a mostrar que os soutiens da Triumph são para todas as mulheres, independentemente do que façam, e sobretudo que todas podem encontrar o "Tal" em qualquer idade, com qualquer forma e tamanho e toda a ocasião. Jessica Hart e as restantes modelos espelham todas estas mulheres, revelando charme e personalidade, características que Rankin capturou de forma perfeita através da sua assinatura singular. Para esta campanha da Triumph, Rankin brincou com personalidades reais e não com uma reflexão ideal, fazendo desta uma campanha dinâmica cujos heróis são a individualidade, feminismo e estilo.





"O mais interessante de trabalhar na nova campanha primavera/verão 2017 da Triumph é o facto de a marca estar a apostar numa direção totalmente nova. As imagens são modernas, acessíveis e incrivelmente confiantes. Estamos a realçar que não é somente para a mulher "perfeita". A Triumph é para todas as mulheres e todas as mulheres conseguem usar a marca e sentir-se realmente confiantes. Para mim, é ótimo estar envolvido neste projeto que reflete realmente o que é o mundo real" confessa Rankin.



Já Jessica Hart acrescenta: "estou super contente por fazer parte do projeto – representar este lado divertido da Triumph que fala a todas as mulheres. A Triumph entende que as mulheres representam vários papéis no seu dia a dia – nós somos criaturas fascinantes! Uma grande parte de seres tu própria é sentires-te confortável. Um dia podes sentir que precisas de mais suporte e de estar mais aconchegada, no outro podes querer sentir-te mais sexy e poderosa. O fitting e conforto excecionais da lingerie Triumph permitem que sejas quem quiseres e isso é algo que adoro."