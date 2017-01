pub

Enigmática e feminina, a nova campanha da Prada Resort 2017 elegeu a aclamada atriz Jessica Chastain para a ser a musa desta coleção. Fotografada por Willy Vanderperre em Milão, Itália, a produção traduz-se também num vídeo que resulta da campanha visual.



Misteriosos e cinematográficos, os momentos foram captados na Fondazione Prada no planetário Ulrico Hoepli. Chastain mostra algumas das mais icónicas peças, como casacos em nylon ou com padrões florais, calções de cintura subida, carteiras com aplicações douradas.