Jennifer Lawrence é o rosto da nova coleção cruise 2018 da Dior. Fotografada por Brigitte Lacombe, a campanha é inspirada no trabalho da artista Georgia O’Keeffe. "Quando comecei a interessar-me pelo deserto deparei-me com o trabalho de O’Keeffe, com a sua visão majestosa das areias do Novo México e a viagem íntima que a artista faz nas suas pinturas", explica a designer da marca Maria Grazia Chiuri, que seguiu as influências da artista para criar uma atmosfera delicada e orgânica.

Jennifer Lawrence veste, assim, os vestidos femininos da marca, combinados com botas de combate e com as novas carteiras Dior num cenário natural que nos remete para o deserto e para a cultura dos povos americanos nativos. Nesta nova entrevista, a atriz fala da feminilidade que encontra nas peças da marca, da sua infância passada numa quinta e como isso a ligou à natureza.