Depois de revelada a segunda coleção de carteiras e acessórios Louis Vuitton Masters, uma parceria entre a maison francesa e o artista contemporâneo Jeff Koons, chega agora até nós uma entrevista em que o próprio explica o conceito por detrás de todo o projeto.





A parceria é inspirada em Masters, uma série de obras de Koons nas quais o artista pega em cópias de alguns dos mais importantes quadros do mundo e acrescenta-lhes uma bola azul espelhada no centro. Esses quadros foram agora usados para criar carteiras e acessórios da Louis Vuitton. Entre as pinturas incluídas nos acessórios estão Reclining Girl de François Boucher, Luncheon on the Grass de Edouard Manet, Water Lilies de Claude Monet e The Triumph of Pan de Nicolas Poussin (um exclusivo para a Louis Vuitton Vendôme, em Paris).





Esta nova coleção revela a ligação que Koons tem com os artistas anteriormente mencionados: "Fazem parte do meu ADN. Quando alguém anda na rua com esta carteira, ou se senta num café, está a comunicar o amor pelo humanismo", explica o artista em entrevista. Para saber mais sobre a coleção, veja o vídeo, em cima.