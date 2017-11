Os espartilhos, a provocação e o brilho que sempre estiveram presentes nas criações de Jean Paul Gaultier vão chegar ao teatro já no próximo ano com a estreia do espetáculo Fashion Freak Show. A peça, que terá música e dança, vai contar a história da carreira do costureiro francês e homenagear algumas das personalidades que sempre inspiraram o seu trabalho, como é o caso de Madonna, Kylie Minogue e Beyoncé.

Conhecido pelas suas criações sensuais e inspiradas na lingerie, o designer informou a imprensa em 2015 de que iria deixar de produzir as suas linhas de ready-to-wear para homem e para mulher devido ao ritmo de produção alucinante que continua a ser uma realidade na indústria em 2018. Desde então, tem-se dedicado apenas à alta-costura (que apresentou em Paris numa coleção de inverno 2017/2018 repleta de vestidos drapeados e ombros volumosos em tons glaciares) e aos seus perfumes, que continuam a ser dos mais vendidos em todo o mundo.

Quanto a este novo espetáculo, Jean-Paul Gaultier esclareceu que, embora a peça ainda não esteja completamente escrita, mais de metade do elenco e da equipa de produção já foram escolhidos. O espetáculo estreia em Paris no próximo outono e sairá depois da capital francesa para uma tour internacional.