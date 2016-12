pub

Reverenciada e admirada, Jackie Kennedy foi uma das mais populares e mais fotografadas primeiras damas do século XX. "Jackie", estrelado por Natalie Portman como a mulher do presidente John F Kennedy, é um retrato imutável de uma mulher tanto icónica e misteriosa, como uma ruminação sobre a fé, história, mitologia e perda.

Conhecida pelas suas roupas e os seus acessórios elegantes, este personagem fascinante aparece no novo filme a usar o seu original relógio de ouro Piaget e outras jóias Piaget que encarnam o seu estilo icónico.

Misturando ficção e realidade, "Jackie" pelo diretor Pablo Larrain pinta uma imagem vívida da icónica Primeira Dama. Este retrato detalhado de Jackie Kennedy segue-a durante um período de quatro dias que começam pouco antes do assassination em 22 de Novembro de 1963. De acordo com o vincado estilo e aproximação autêntica de Larrain, o estimado relógio que Jackie Kennedy usou durante aquela era faz uma aparência especial no seu pulso em certas cenas do filme. Robert Kennedy, irmão mais novo do presidente, interpretado pela co-estrela Peter Sarsgaard, também usa um relógio Piaget vintage que encarna a elegância da época.

Apresentando um mostrador em jade oval com diamantes e turmalinas verdes, este relógio está equipado com uma bracelete em tecido muito macio feito de malha dourada adornada com a decoração "palace" própria à Piaget. O elegante relógio que uma vez pertenceu a Jackie Kennedy é emblemático da idade de ouro da Piaget com o seu sofisticado trabalho de ourivesaria e pedras coloridas. É agora parte do património da Maison. Uma coleção lançada em 2014 incluiu várias criações inspiradas neste relógio especial e na sua aparência distinta.

Para coincidir com o lançamento internacional do novo filme, a Piaget irá editar uma edição especial do relógio icónico com o seu mostrador característico em pedra dura, disponível a partir de Janeiro de 2017.