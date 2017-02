Jackie e John Kennedy na primeira corrida America’s Cup, em 1962. Jackie usa um look branco total com óculos escuros e lenço na cabeça.

Jackie Kennedy Onassis passeia por ruas de Capri no início da década de 1970, com lenço e óculos escurosna cabeça.

Jackie e Aristóteles Onassis no dia do seu casamento na ilha grega de Skorpios, a 21 de outubro de 1968.

Quando o presidente dos Estados Unidos da América, John Kennedy se apresentou como "o homem que acompanhou Jacqueline Kennedy a Paris", antes de começar um discurso na capital francesa em 1961 perante uma ilustre audiência já "Jackie" era uma estrela. Jaqueline nasceu Bouvier, casou-se Kennedy e depois Onassis. Ainda hoje muitos se referem a ela como Jackie O, aquele "O" que supostamente é de Onassis, mas que soa sempre a um elegante suspiro (Oh…) pela clássica elegância da eterna primeira-dama americana.



1. Pastel: o segredo do sucesso. Enquanto primeira-dama dos Estados Unidos da América fez dos tons pastel a aposta forte para vestir nos eventos oficiais. Contudo, a delicadeza dos tons pastel continua a ser uma escolha recorrente ao longo do resto da sua vida.





2. O pillbox. Foi Jackie quem pôs o chapéu pillbox no radar da moda e este tornou-se para sempre uma das suas imagens de marca. Por causa do protocolo dos eventos oficiais de primeira-dama em que tinha de usar chapéu, optou por este modelo que assentava da parte de trás da cabeça deixando o rosto descoberto. Recentemente a primeira-dama Carla Bruni ou a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, usaram chapéus pillbox e a inspiração foi óbvia: Jackie Kennedy.





3. A arrojada minissaia. Embora a década de 1960 tenha sido a época áurea da minissaia, enquanto primeira-dama Jackie Kennedy usava, no máximo, o joelho destapado. Contudo depois de deixar o cargo e as respetivas as obrigações, aderiu à missaia com a dose certa de arrojo e elegância que a caracterizavam.





4. Os lenços são para todas as ocasiões. O lenço na cabeça foi um acessório que popularizou em diferentes contextos para proteger e prender o cabelo em eventos oficiais enquanto primeira-dama ou muito mais tarde em ambientes descontraídos ou até no dia-a-dia em passeio.





5. Big is beautiful?. Quando se trata de óculos de sol, sim. Outra das conhecidas imagens de marca e assinaturas de estilo de Jackie Kennedy Onassis são os grandes óculos de sol com armação em massa.





6. Sagrada geometria do vestir. A simplicidade do vestir era uma imagem de marca de Jackie, o que se traduzia em peças com corte rigoroso e geométrico.



7. Pérolas, as melhores amigas. Jackie tinha um colar de pérolas com três voltas que usava recorrentemente em eventos públicos, prova de que nem sempre os diamantes são os melhores amigos das mulheres.





8. Uma noiva Valentino. Nos últimos anos são inúmeras a as celebridades e membros da realeza que recorrem a à asa Valentino para confeccionar o seu vestido de noiva. Foi também ao mestre costureiro italiano que Jackie recorreu para desenhar o seu vestido de noiva para o casamento com Aristóteles Onassis em 1968.





9. O brilho da personalidade. Muito carismática, simpática e bonita, Jackie usava sempre o rosto destapado. Os únicos acessórios de cabeça foram os chapéus pillbox ou os lenços de cabeça. O cabelo que lhe emoldurava o rosto e que seguia sempre a tendência da década, foi outra das suas assinaturas de estilo.





10.Less is more. Fosse com vestidos simples ou com calças e t-shirt sobrepostos por um trench-coat a simplicidade é provavelmente a regra de estilo base de Jacki Kennedy Onassis.

Por Carolina Carvalho