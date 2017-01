pub

Depois de em a ter apresentado Gigi Hadid como embaixadora mundial para a womenswear em Dezembro de 2015, a Tommy Hilfiger apresenta agora as novas imagens da modelo, com a coleção ‘TommyXGigi’ Spring 2017.





A par da tendência geral a que temos assistido na moda, no contexto do "See Now, Buy Now" apresentado pela primeira vez na NYFW em Setembro de 2016 pela marca, todos os looks desta colaboração serão apresentados a dia 8 de Fevereiro no desfile TOMMYNOW, incluindo a coleção TommyXGigi - que será inclusive desfilada por Hadid. As peças estarão disponíveis para compra imediata durante o desfile em Los Angeles e online em tommy.com, no dia 8 de Fevereiro de 2017.





Tommy inspirou-se na musa americana para eleger as tendências desta coleção, mas não se ficou por aí. A marca convidou os consumidores a tornarem-se parte do processo criativo com a iniciativa " ? to be Part". De 21 a 31 de Outubro de 2016, os consumidores foram convidados a votar nos seus modelos favoritos através das redes sociais. Os modelos mais votados – um bomber, um hoodie, um polo e uns jeans – foram customizados com patchwork pelos influencers Naomi Davis (The Rockstar Diaries), Camille Charrière (Over the Rainbow) e Eleanor Calder (The Trend Pear), e serão incluídos no desfile TOMMYNOW, estando também disponíveis para compra imediata, mundialmente.