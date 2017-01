pub

Criada pela mão da designer de moda Inês de Oliveira, a IMAUVE é uma marca pensada para a mulher contemporânea. Com uma expressão criativa minimalista, a marca pretende explorar o luxo da simplicidade onde, as peças essenciais de um guarda-roupa moderno, se destacam pelo design depurado e pelo conforto dos tecidos naturais em silhuetas fluidas.



A primeira coleção da marca chama-se Debut Collection e baseia-se na obra do artista pla´stico, Frank Stella. Se por um lado, a colec¸a~o e´ marcada pela utilizac¸a~o de linhas retas, ve´rtices e poli´gonos irregulares, por outro denotam- se refere^ncias mais orga^nicas pela justaposic¸a~o de semici´rculos e formas curvili´neas. Numa linguagem pito´rica orientada pela cor, as sedas puras em carmim, amarelo e malva, e cupro laranja, misturam-se com tons neutros, bege, branco, salma~o e preto, em materiais como o algoda~o e linho.

Debut Collection assenta, tal como a marca, num minimalismo pra´tico, sofisticado e feminino, materializado no conforto dos tecidos naturais e das silhuetas fluidas. A IMAUVE explora o luxo da simplicidade, em pec¸as essenciais ao guarda-roupa moderno, que se destacam pela qualidade e se podem conjugar harmoniosamente entre si.

Produzidas em Portugal, em edic¸o~es limitadas, as pec¸as IMAUVE vão estar disponi´veis para compra online aqui (a partir de marc¸o de 2017) e nas lojas The Feeting Room em Lisboa e no Porto.